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Ormanda gezerken kaybolan genci jandarma ekipleri buldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
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Ormanda gezerken kaybolan genci jandarma ekipleri buldu

Zonguldak’ta akrabaları ile gezmeye geldiği ormanda kaybolan 23 yaşındaki genci, jandarma ekipleri 3 kilometre uzaklıkta buldu.

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