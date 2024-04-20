Durağa dalan otomobil 3 kişiyi ezdi! Yer: Ankara
Ankara'da bir otomobil otobüs durağına daldı. Feci kazada durakta bekleyen vatandaşlardan biri ağır olmak üzere 3'ü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, otobüs durağına çarptı. Kameralara da yansıyan kazada biri ağır toplam 3 kişi yaralandı.
Pursaklar ilçesi Fatih Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde meydana gelen olayda, sürücü F.Y.'nin kontrolünü kaybettiği otomobili, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan F.K. ile diğer iki yaralı G.Ç. ile K.M., ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere nakledildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
"ÜÇ KİŞİYİ EZMİŞ"
Kazayla ilgili konuşan çevre esnaflardan Fatih Özoğlu, "Bir araç hızla gelip, ilerideki durağa girmiş. Üç kişiyi ezmiş. İçlerinden birisi ağır yaralıymış, yoğun bakım servisine almışlar. Bizim de aracımız da hasar oluştu. Sorasında sağlık ekipleri geldi. Yaralıları hastaneye götürdüler. Sürücüyü gördüğümde oturuyordu. Telaşlı bir haldeydi kazanın şoku sebebiyle" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Yağış ne zamana kadar sürecek? | 20-24 Nisan 2024
- Spor Ayakkabınızdaki Gizemli Delikler Ne İşe Yarıyor?
- Muz kabuğu çöpe değil, sofraya! Faydaları duyanları hayrete düşürüyor!
- Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? 19 Nisan Cuma Hutbesi Diyanet Tam Metin PDF
- Tokat'ta okullar tatil mi? MEB 19 Nisan 2024 Cuma okul tatili olan iller listesi! Samsun, Ordu, Sivas, Yozgat...
- 18 bin euro maaşla iş ilanı yayınlandı! Tek yapmanız gereken 60 gün boyunca yatmak; 18 - 55 yaş arasına...
- Bulunduğunuz odaya bir tane koyun! Öksürük, nefes darlığı sorununu anında çözün
- Zeka Testi: Squid Game meydan okuması! 8 Saniyede tek farklı oyuncuyu bulabilir misiniz?
- Sosyal Medya Uygulamalarına Yasaklar Peş Peşe Duyuruldu! Threads sonrası TikTok için de...
- Bulut Tohumlaması nedir, ne işe yarar? Dubai'nin sel almasının nedeni bulut tohumlama mı? Yapay yağmurun maliyeti ne kadar, kaç dolar?
- e-Okul BİLSEM sınav sonuç ekranı 2024 | BİLSEM sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? www.meb.gov.tr...
- Emekliye yeni maaş tablosu oluşturuldu! SSK, Bağ-Kur'luya 2+1 formüllü zam hesaplandı! 10.000, 10.250. 11.150, 12.250 TL...