Durağa dalan otomobil 3 kişiyi ezdi! Yer: Ankara

Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, otobüs durağına çarptı. Kameralara da yansıyan kazada biri ağır toplam 3 kişi yaralandı.

Pursaklar ilçesi Fatih Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde meydana gelen olayda, sürücü F.Y.'nin kontrolünü kaybettiği otomobili, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan F.K. ile diğer iki yaralı G.Ç. ile K.M., ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere nakledildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.