20 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Lokantada korkutan yangın!

Lokantada korkutan yangın!

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 20.04.2024
ABONE OL
Lokantada korkutan yangın!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde et lokantasında çıkan yangın mahallelileri korkuttu. Kömürlüğe de sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA