İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen oldu

SELAHATTİN BİLGEN KİMDİR?

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'luğuna asaleten atanan Selahattin Bilgen, 2003'te Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamış, Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansı yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Bilgen, Eylül 2023 tarihi itibariyle vekaleten İGA İstanbul Havalimanı CEO'su olarak atanmıştı. Ocak 2018'de İGA İstanbul Havalimanı bünyesinde kurulan şirketlerin Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) görevinde bulunmuştu. 2003 – 2018 yılları arasında Kurumsal Bankacılık, Kurumsal Finansman ve Proje Finansmanı gibi alanlarda çalışmış, Cengiz Holding Finans Koordinatörlüğü, Unicredit Türkiye Finansal Danışmanlık Yönetici Direktörlüğü, Yapı ve Kredi Bankası Kurumsal Proje Finansmanı Direktörlüğü görevlerinde bulundu.