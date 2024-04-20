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Kocaeli'de yolda meydana gelen çökme nedeniyle 5 katlı bina tahliye edildi

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024
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Kocaeli’de yolda meydana gelen çökme nedeniyle 5 katlı bina tahliye edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yolda meydana gelen çökme nedeniyle 5 katlı bir bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Aynı sokakta, 12 Kasım 2023'te de yaşanan çökme nedeniyle 3 bina tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

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