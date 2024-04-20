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Muğla açıklarında sürüklenen bottaki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024
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Muğla açıklarında sürüklenen bottaki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 9 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı. Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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