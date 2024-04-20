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Amasya'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024
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Amasya’da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Amasya'nın Suluova ve Gümüşhacıköy ilçelerinde kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle ilçe merkezinde bazı çatıların uçtuğu, ekiplerin olumsuz durumlara karşı çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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