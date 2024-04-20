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İntihar etmek için 4'üncü kattan atlayan şahıs başka bir kişinin üzerine düştü

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 20.04.2024
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İntihar etmek için 4’üncü kattan atlayan şahıs başka bir kişinin üzerine düştü

Hatay’ın Payas ilçesinde intihar etmek için 4. Kattan atlayan şahıs, cadde üzerinden geçen başka bir şahsın üzerine düştü. Olayda, 2 şahısta hayati tehlikeyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Payas ilçesi Kürtül Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

İNTİHAR ETMEK İÇİN BALKONDAN ATLADI

Cadde üzerinde bulunan Özkul Apartmanı'nın 4'üncü katında yaşayan C.K. isimli 39 yaşındaki şahıs, intihar etmek için balkondan atladı.

YOLDA YÜRÜYEN YAYANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Şahıs, cadde üzerinde yaya olarak yürüyen M.T. isimli şahsın üzerine düştü. Yaralanan 2 şahısta ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan şahısların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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