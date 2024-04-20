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Isparta'da minibüs bahçeye devrildi! Ölü ve yaralılar var

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
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Isparta’da minibüs bahçeye devrildi! Ölü ve yaralılar var

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde minibüsün bahçeye devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Yaralılardan bazıları, Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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