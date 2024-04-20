20 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da fırtına nedeniyle yüzlerce pelikan plajda toplandı

Tekirdağ'da fırtına nedeniyle yüzlerce pelikan plajda toplandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
ABONE OL
Tekirdağ’da fırtına nedeniyle yüzlerce pelikan plajda toplandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğli ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle yüzlerce pelikan plajda toplandı. Fırtına etkisini sürdürüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA