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Afyonkarahisar'da akılalmaz kaza! Midibüs devrildi 5 kişi yaralandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024
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Afyonkarahisar’da akılalmaz kaza! Midibüs devrildi 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

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