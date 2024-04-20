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FETÖ'nün esnaf ve hücre evlerine operasyon! Milyonlarca lira ele geçirildi: 18 tutuklama

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
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FETÖ’nün esnaf ve hücre evlerine operasyon! Milyonlarca lira ele geçirildi: 18 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nda (FETÖ/PDY) faaliyet gösterdiği anlaşılan esnaf yapılanması ve hücre evlerinde saklanan şüphelilere yönelik İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 36 şüphelinden 18'i tutuklandı. Öte yandan operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, 35 bin 940 Dolar, 27 bin 250 Euro, 16 bin 850 Türk Lirası, 235 adet cumhuriyet altını, 13 adet bilezik, 6 adet tam altın, 1 adet yarım altın, 9 adet çeyrek altın 2 adet gram altın ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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