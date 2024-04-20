Elazığ’da arazi kavgasında kan aktı! 1 ölü





Kavgada M.Ö., amcasının oğlu Cebrail Ö.'yü tüfekle yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cebrail Ö., ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.