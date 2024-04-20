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Beyaz ayakkabı nasıl temizlenir? Sarartmadan kar gibi bembeyaz yapan yöntem...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024
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Beyaz ayakkabı nasıl temizlenir? Sarartmadan kar gibi bembeyaz yapan yöntem...

Yaz aylarında sık tercih edilen beyaz spor ayakkabılar, kısa sürede kirlenip sararabiliyor. Ayakkabıları temiz tutmak isteyenler, "Beyaz spor ayakkabı temizliği nasıl yapılır?" sorusunu sık sık gündeme getiriyor. İşte ayakkabınızı kar gibi beyazlatan yöntem...

Beyaz spor ayakkabıların temizliği, yazın kombinlenmesi kolay olmasına rağmen bazen çileli olabilir. Genellikle çamaşır suyu ile temizlenen bu ayakkabılar, zamanla sararmalara neden olabilir. Aynı şekilde çamaşır makinesine atmak da ayakkabıların yıpranmasına yol açabilir.

Makyaj temizleyici tonik, beyaz ayakkabılarınızı temizlemek için etkili bir çözüm olabilir. Bu yöntemle ayakkabıdaki lekeleri ve hafif çizikleri kolayca temizleyebilirsiniz. Ancak, ayakkabıları yıpratmadan ve sarartmadan temizlemenin birkaç etkili yolu vardır.

İşte beyaz ayakkabıları temizleme yöntemleri...

Karbonat ve Sirke Karışımı: Bir kabın içine bir miktar karbonat ve beyaz sirke koyun. Bu karışımı kirli bölgelere uygulayın ve bir fırça veya sünger yardımıyla nazikçe ovun. Ardından temiz suyla durulayın.

Bulaşık Deterjanı: Bir miktar bulaşık deterjanını ılık suyla karıştırın. Bu karışımı bir sünger veya bez yardımıyla kirli bölgelere uygulayın. Daha sonra temiz suyla durulayın.

Diş Macunu: Diş macunu beyaz ayakkabıların temizlenmesinde etkili olabilir. Diş macununu bir fırça yardımıyla kirli bölgelere uygulayın, hafifçe ovun ve temiz suyla durulayın.

Bu yöntemleri düzenli olarak uygulayarak beyaz spor ayakkabılarınızın temizliğini koruyabilir ve onları daha uzun süre kullanabilirsiniz.

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