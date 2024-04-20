Beyaz ayakkabı nasıl temizlenir? Sarartmadan kar gibi bembeyaz yapan yöntem...

İşte beyaz ayakkabıları temizleme yöntemleri...

Karbonat ve Sirke Karışımı: Bir kabın içine bir miktar karbonat ve beyaz sirke koyun. Bu karışımı kirli bölgelere uygulayın ve bir fırça veya sünger yardımıyla nazikçe ovun. Ardından temiz suyla durulayın.

Bulaşık Deterjanı: Bir miktar bulaşık deterjanını ılık suyla karıştırın. Bu karışımı bir sünger veya bez yardımıyla kirli bölgelere uygulayın. Daha sonra temiz suyla durulayın.