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Emine Erdoğan'dan GETAT mesajı: Türkiye cazibe merkezi olacak

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024
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Emine Erdoğan’dan GETAT mesajı: Türkiye cazibe merkezi olacak

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin geleneksel, tamamlayıcı ve fonksiyonel tıp (GETAT) uygulamalarında öne çıkan ülkelerden biri olacağına inancının tam olduğunu açıkladı.

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