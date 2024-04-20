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Yağış nedeniyle kayan tır kaza yaptı yolu kapattı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024
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Yağış nedeniyle kayan tır kaza yaptı yolu kapattı

Aydın-Denizli arasında bulunan karayolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır yan dönerek kaza yaptı. Tırın yolda kalması nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

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