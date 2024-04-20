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Bulaşık deterjanına 1 fiske tuz eklemek bakın ne işe yarıyor...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024
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Bulaşık deterjanına 1 fiske tuz eklemek bakın ne işe yarıyor...

Evlerin en yoğun kullanılan alanlarından biri olan mutfak, temizlik açısından özen gerektiren bir bölgedir. Geleneksel temizlik yöntemlerine alternatif olarak, doğal ve pratik bir temizlik yöntemleri bulunmaktadır. İşte doğal yağ çözücü tarifi...

Mutfak temizliğinde en zorlanılan alanlardan biri olan fırınların kolay bir şekilde temizlenmesi için pratik bir yöntem bulundu. İşte çıkmayan yağ lekelerini anında söküp atan yöntem...

Bu mucize formül için gereken malzemeler:

-1 ölçek bulaşık makinesi parlatıcısı

-1 çay bardağı sirke

-1 paket karbonat

-1 çay kaşığı tuz

Bu malzemeleri bir sprey şişesine ekleyin ve iyice karıştırın. Ardından temizlemek istediğiniz yüzeye sıkarak uygulayın. Bir süre beklettikten sonra ovalayarak silin ve temiz bir bezle durulayın.

Eğer fırın temizliği için kullanacaksanız, fırını önceden ısıtın ve karışımı sıcak fırın yüzeyine uygulayın. Bu şekilde temizlik daha etkili olacaktır. İhtiyaç duyulması halinde işlemi tekrarlayarak daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.

Bu basit yöntemle, fırınınızı kolayca temizleyebilir ve mutfak temizliğinizi daha hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

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