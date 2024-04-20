Bulaşık deterjanına 1 fiske tuz eklemek bakın ne işe yarıyor...

Bu malzemeleri bir sprey şişesine ekleyin ve iyice karıştırın. Ardından temizlemek istediğiniz yüzeye sıkarak uygulayın. Bir süre beklettikten sonra ovalayarak silin ve temiz bir bezle durulayın.

Eğer fırın temizliği için kullanacaksanız, fırını önceden ısıtın ve karışımı sıcak fırın yüzeyine uygulayın. Bu şekilde temizlik daha etkili olacaktır. İhtiyaç duyulması halinde işlemi tekrarlayarak daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.

Bu basit yöntemle, fırınınızı kolayca temizleyebilir ve mutfak temizliğinizi daha hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.