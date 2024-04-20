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Amasya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 20.04.2024
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Amasya’da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Yurdagül Türk (68) ise Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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