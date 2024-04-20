Antalya'da devrilen servis aracı 20 metre sürüklendi: 19 yaralı
Antalya'da otel personelini taşıyan bir servis midibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen serviste bulunan 19 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde otel personelinin taşındığı servis midibüsünün devrildiği kazada 19 kişi yaralandı. Kaza, saat 07.00 sıralarında Orta Mahalle D400 kara yolu Gedik kavşağı yakınlarında meydana geldi. Osman Ali Kaplan idaresindeki 07 C 82562 plakalı otel personelinin taşındığı midibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.
Yaklaşık 20 metre sürüklenen midibüs, refüjdeki bariyerler, direkler ve ağaçlara çarptıktan sonra durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler midibüste bulunan 19 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulanslarla ilçede bulunan hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolda trafik tek şeritten sağlandı. Polisin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından midibüsün kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Diğer yandan midibüsün Boğazkent Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı otele çalışanları götürdüğü, kaza sırasında araçta sürücü ile birlikte 20 kişinin olduğu öğrenildi. Sürücünün kazayı yara almadan atlattığı belirtildi. Kazayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.
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