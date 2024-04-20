Bursa'da istinat duvarı apartmanın üzerine çöktü
Bursa'da etkili olan yağış nedeniyle Gemlik ilçesinde istinat duvarı apartmanın üzerine çöktü. 2 apartmanın hasar aldığı olayda 2 kişi yaralanırken, 2 otomobil de duvarın altında kaldı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yağmurun etkisiyle istinat duvarı apartmanın üzerine çöktü. 2 apartmanın hasar gördüğü olayda 2 kişi yaralandı, 2 otomobil de duvarın altında kaldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. 2 bloktaki 36 dairede bulunun vatandaşlar da tahliye edildi.
Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesi Balıkpazarı Yeni Mahalle'de gece saatlerinde başlayan yoğun yağış, bir inşaat firmasının yaptığı istinat duvarını sabah saatlerinde yıktı. Büyük bir gürültü ile çöken duvar 2 apartmana zarar verirken binada yaşayan 2 kişi de yaralandı. Ayrıca sitenin otoparkında bulunan 2 araç da hasar gördü.
Duvarın çökmesi ile birlikte vatandaş durumu ekiplere bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş gelişmeleri yakından takip ederken, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç de olay yerine geldi.
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