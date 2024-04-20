Gaziosmanpaşa’da toprak kayması! İstanbul Valisi Davut Gül bölgede inceleme yaptı: Bu evlerin...

VALİ GÜL İNCELEMELERDE BULUNDU

Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kaymasının ardından İstanbul Valisi Davut Gül olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Gül, "Önce 14 ev boşaltılmıştı şu an itibariyle 30 ev boşaltıldı. Bu evlerin normalde de boşaltılması lazımdı. Bunlar toplamda 114 kişiye denk geliyor. Şu an yaptığımız, evlerde yaşayanların kiracı mı ev sahibi mi bunu çıkartmaya çalışıyoruz. Bugün ve yarın içerisinde kiracı olanları kiraya, ev sahibi olanları da ev sahibi olacak şekilde kalıcı olarak evlerine çıkartacağız" dedi.

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'ta dün saat 19.30 sıralarında toprak kayması meydana gelmiş çevrede bulunan 30 bina ve 114 kişi tahliye edilmişti. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayın ardından tahliye edilen vatandaşların bir kısmı otellere bir kısmı ise kendi istekleriyle akrabalarının yanına yerleşmişti. Yaşanan olayın ardından İstanbul Valisi Davut Gül sabah saatlerinde olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.