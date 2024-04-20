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Gaziosmanpaşa'da toprak kayması! İstanbul Valisi Davut Gül bölgede inceleme yaptı: Bu evlerin...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
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Gaziosmanpaşa’da toprak kayması! İstanbul Valisi Davut Gül bölgede inceleme yaptı: Bu evlerin...

Gaziosmanpaşa'da dün yaşanan toprak kayması nedeniyle boşaltılan ev sayısı 30'a yükseldi. İstanbul Valisi Davut Gül, sabah saatlerinde bölgede incelemelerde bulunurken, toprak kaymasının yaşandığı alan havadan görüntülendi.

Gaziosmanpaşa'da dün meydana gelen toprak kaymasının meydana geldiği alan günün ilk ışıklarıyla görüntülendi. Toprak kayması sonucu tahliye edilen binalardaki hasar gözler önüne serildi.



Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'ta saat 19.30 sıralarında toprak kayması meydana geldi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayda 24 bina ve toplam 96 kişi tahliye edildi. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gaziosmanpaşa'daki toprak kaymasının yaşandığı alanda tahliye edilen bina sayısı 24'e yükselmiştir. Tahliye edilen evlerde yaşayan 96 vatandaşımızdan 78'i otellere yerleştirilirken, 18 vatandaşımız ise istekleri doğrultusunda akrabalarının evlerine yerleşmiştir. Tahliye edilen binalarda hasar tespit çalışmaları, 20 Nisan Cumartesi günü İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, AFAD ve ilçe belediyesi ekipleri tarafından yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. Günün doğmasıyla hasar alan binaların durumu bir kez daha görüntülendi. Görüntülerde binaların yer aldığı tepeden aşağı kayan toprak ile beraberinde götürdüğü molozlar ve devrilen ağaçlar dron ile görüntülendi.

VALİ GÜL İNCELEMELERDE BULUNDU
Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kaymasının ardından İstanbul Valisi Davut Gül olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Gül, "Önce 14 ev boşaltılmıştı şu an itibariyle 30 ev boşaltıldı. Bu evlerin normalde de boşaltılması lazımdı. Bunlar toplamda 114 kişiye denk geliyor. Şu an yaptığımız, evlerde yaşayanların kiracı mı ev sahibi mi bunu çıkartmaya çalışıyoruz. Bugün ve yarın içerisinde kiracı olanları kiraya, ev sahibi olanları da ev sahibi olacak şekilde kalıcı olarak evlerine çıkartacağız" dedi.

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'ta dün saat 19.30 sıralarında toprak kayması meydana gelmiş çevrede bulunan 30 bina ve 114 kişi tahliye edilmişti. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayın ardından tahliye edilen vatandaşların bir kısmı otellere bir kısmı ise kendi istekleriyle akrabalarının yanına yerleşmişti. Yaşanan olayın ardından İstanbul Valisi Davut Gül sabah saatlerinde olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

"BU EVLERİN NORMALDE DE BOŞALTILMASI LAZIMDI"
Vali Davut Gül incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Gül, "Arkamızda da gördüğünüz üzere burası riskli alan ilan edilmiş ve kentsel dönüşüm devam ediyor. Burada yer alan tek katlı evlerden 3 tanesi toprak kayması sebebiyle zarar gördü. Diğer evler de gerek yağmurdan gerekse de toprak kaymasında etkilenmemesi için tedbir amaçlı boşaltıldı. Önce 14 ev boşaltılmıştı şu an itibariyle 30 ev boşaltıldı. Bu evlerin normalde de boşaltılması lazımdı. Bunlar toplamda 114 kişiye denk geliyor. Şu an yaptığımız evlerde yaşayanların kiracı mı ev sahibi mi bunu çıkartmaya çalışıyoruz.

Bugün ve yarın içerisinde kiracı olanları kiraya, ev sahibi olanları da ev sahibi olacak şekilde evlerine çıkartacağız. Herhangi bir can kaybı ve yaralımız yok. Buradaki operasyon tamamen tedbir amaçlı. Vatandaşlarımızın olası can kaybı ya da yaralanması olmaması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinesinde bütün kurumlarımızla birlikte yaptığımız bir organizasyon. Toprak kayması inşaat çalışması yapılan yerdeki meyilli arazilerde. Buradaki bölgenin genelinde bir toprak kayması tespit etmedik. Daha önce bilinen tespit edilen riskli yapı olarak da kayıtlarda olan ve yıkılması gereken fakat şimdiye kadar hak sahipleri ve belediyle arasında anlaşma olmadığı için taşınması geciken yapılar. Normalde toprak kayması olmasa bile buradaki yapıların taşınması lazım, yıkılması lazım" ifadelerini kullandı.

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