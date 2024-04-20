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Samsun’da korkunç olay! 19 yaşındaki genç çatı katında ölü bulundu

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 20.04.2024
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Samsun’da korkunç olay! 19 yaşındaki genç çatı katında ölü bulundu

Son dakika haberine göre Samsun’da 19 yaşındaki genç, evlerinin çatı katında av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. O.G.'nin cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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