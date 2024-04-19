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Yolu kapatıp, silahlarla havaya ateş açtılar! Jandarma yakalamak için çalışma başlattı

DHA
Giriş Tarihi: 19.04.2024
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Yolu kapatıp, silahlarla havaya ateş açtılar! Jandarma yakalamak için çalışma başlattı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 7 kişi, yolu kapatarak tüfek ve tabancalarla havaya ateş açtı. O anlar, cep telefonu kamerasına kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Jandarma, 7 kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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