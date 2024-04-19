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İnatçı sürücüler bariyerlere sıkıştı! Ortaya çıkan ilginç görüntü kameralara yansıdı

İHA
Giriş Tarihi: 19.04.2024
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İnatçı sürücüler bariyerlere sıkıştı! Ortaya çıkan ilginç görüntü kameralara yansıdı

İki inatçı sürücü İstanbul Bahçelievler'de yan yol girişindeki bariyerlere sıkıştı. Ortaya çıkan görüntü diğer sürücülerin kameralarına yansıdı.

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