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Ordu için fırtına uyarısı!

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 19.04.2024
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Ordu için fırtına uyarısı!

Ordu Valiliği, kuvvetli rüzgar ve saatteki hızı 90 kilometreyi bulması beklenen fırtına uyarısında bulundu.

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