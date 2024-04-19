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Ümraniye'de iki katlı ev alev alev yandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 19.04.2024
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Ümraniye’de iki katlı ev alev alev yandı

Son dakika haberine göre Ümraniye'de iki katlı bir evde elektrik kaçağından dolayı yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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