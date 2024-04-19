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Zigana Tüneli’nde araç kontrolden çıktı! Duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

DHA
Giriş Tarihi: 19.04.2024
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Zigana Tüneli’nde araç kontrolden çıktı! Duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Gümüşhane kara yolu üzerindeki yeni Zigana Tüneli’nde, kontrolden çıkıp duvara çarpan otomobilin sürücüsü Salih Pelit (61) hayatını kaybetti.

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