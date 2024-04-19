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Av yasağıyla balık fiyatları arttı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2024
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Av yasağıyla balık fiyatları arttı

Türkiye'de 15 Nisan'da gırgır ve troller için başlayan av yasağı nedeniyle tezgahlarda balık çeşidi azaldı, fiyatlar arttı. Balıkhane esnafı Hasan Doğuş Tunç, “Bu balık çıkmıyor anlamına gelmiyor. Balık çıkıyor ama neye yansıdı? Fiyatlara, milletin alım gücüne yansıdı. Yasaklardan önce kilosunu iriliğine göre 90, 100, 120 liraya kadar sattığımız istavrit balığı ikiye katladı, 200 lira, 220 lira oldu" dedi.

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