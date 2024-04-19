Nuri Alço sağlık durumu nasıl? Son dakika: Usta oyuncu Ankara’ya sevk edildi!

Başhekim Doç. Dr. Mustafa Sungur, Alço'nun sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri vermişti:

"Temel olarak üç problemi var. Nörolojik sıkıntılar vardı. Bulantı şikayetiyle çekilen MR'la beyin arka bölgesinde milimetrik bir kanlanma olan alan vardı. Ama şu an itibarıyla bu problem açısından stabil seyretmekte. Bir güç kaybı yok, konuşmasında bir problem yok. Bu anlamda stabil. Tedavisini almakta.

Diğer bir sıkıntımız da daha önce de Nuri Bey'in bir bypass operasyonu ve bir kalp kapağı operasyonu geçirme öyküsü var. Bu nedenle kalbin bir ritim bozukluğu ve atım problemiyle alakalı sıkıntılarımız vardı. Bunlarla ilgili gerekli tedaviler yapılıyor. İdrar söktürücü tedavisiyle, ritim bozukluğu tedavisiyle, şu aşamada bu noktalarda da stabil durumdayız."