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Nuri Alço sağlık durumu nasıl? Son dakika: Usta oyuncu Ankara'ya sevk edildi!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2024 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
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Nuri Alço sağlık durumu nasıl? Son dakika: Usta oyuncu Ankara’ya sevk edildi!

Eskişehir'de geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaklaşık 2 hafta önce tedaviye alınan Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Usta oyuncunun eşi Burcu Alço, konuya ilişkin açıklama yaptı. Peki, Nuri Alça son sağlık durumu nasıl? İşte haberin detayları...

Türk sinemasının ünlü oyuncularından Nuri Alço, Eskişehir'deki evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan ilk muayenede sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenilmişti. Taburcu olacağı söylenen oyuncunun sağlık durumunda yeni gelişme yaşandı.

Başhekim Doç. Dr. Mustafa Sungur, Alço'nun sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri vermişti:

"Temel olarak üç problemi var. Nörolojik sıkıntılar vardı. Bulantı şikayetiyle çekilen MR'la beyin arka bölgesinde milimetrik bir kanlanma olan alan vardı. Ama şu an itibarıyla bu problem açısından stabil seyretmekte. Bir güç kaybı yok, konuşmasında bir problem yok. Bu anlamda stabil. Tedavisini almakta.

Diğer bir sıkıntımız da daha önce de Nuri Bey'in bir bypass operasyonu ve bir kalp kapağı operasyonu geçirme öyküsü var. Bu nedenle kalbin bir ritim bozukluğu ve atım problemiyle alakalı sıkıntılarımız vardı. Bunlarla ilgili gerekli tedaviler yapılıyor. İdrar söktürücü tedavisiyle, ritim bozukluğu tedavisiyle, şu aşamada bu noktalarda da stabil durumdayız."

"Cihaza bağlı olarak aldığı oksijen tedavisi şu aşamada aralıklı olarak devam ediyor. Bu anlamda da stabil durumdayız. Bir diğer problemi de bu kalp problemi neticesinde de akciğerinde bir enfeksiyon durumu mevcut. Bununla ilgili de antibiyotik tedavisini alıyor. Bu noktada da yine stabil durumdayız. Bugün itibarıyla daha stabil, daha iyi durumda olduğunu belirtebilirim. İnşallah sevenlerine daha iyi haberler vereceğiz. Şu aşamada hayati tehlikesi görünmüyor. Dediğim gibi bugün ziyaret ettiğimde gülüyor, konuşuyor, morali çok iyiydi."

KALP PİLİ TAKILACAK!

Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, taburcu olacak demişti ama yeni bir gelişme yaşandı. Nuri Alço, Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Burcu Alço, eşinin yoğun bakım ünitesinde olduğunu, kalp atım hızıyla ilgili rahatsızlığına yönelik kalp pili takılacağını söyledi.

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