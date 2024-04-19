19 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kümeslere dadandı otomobil çaptı

Kümeslere dadandı otomobil çaptı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 19.04.2024
ABONE OL
Kümeslere dadandı otomobil çaptı

Sinop’ta kümeslere dadanan çakal, otomobilin çarpması sonucu telef oldu.

Sinop'un Mertoğlu köyü mevkisindeki yaşayan vatandaşların kümesine dadanan çakal, kümesten aldığı tavukla kaçarken plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobilin çarpmasıyla telef oldu.


Otomobilin çarptığı çakal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından telef olduğu yerden alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA