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Jandarma Çelik Kanatlar 23 Nisan'da Rize'de gösteri uçuşu yapacak

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2024
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Jandarma Çelik Kanatlar 23 Nisan’da Rize’de gösteri uçuşu yapacak

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Çelik Kanatlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Rize'de gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

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