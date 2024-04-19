Minarede asılı kalan güvercini itfaiye kurtardı

Kurtulmaya çalışan güvercinin uçurtma ipi kanatlarına ve ayaklarına dolandı. Rüzgarın etkisiyle bir sağa, bir sola savrulan güvercin kurtarılmayı bekledi. Vatandaşlar durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye geldi. İtfaiye eri merdiven yardım ile minareye tırmandı.



Kendi canını riske atan itfaiye eri, güvercini kurtarmak için büyük uğraş verdi. Merdivenle güvercinin bulunduğu yere çıkan itfaiye eri, bir saatlik uğraş sonucunda unu kurtarmayı başardı.