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Ege ve Akdeniz için sivrisinek uyarısı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2024
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Ege ve Akdeniz için sivrisinek uyarısı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Mehmet Şimşek, kuraklığın sivrisineklerin yumurtalarının açılma sürecini geciktirdiğini belirterek, iklimin bu şekilde devam etmesi durumunda Ege ve Akdeniz'de yazın sivrisinek sayısının azalabileceğini söyledi.

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