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Boşanma davalarında yeni dönem! AYM 3 yıl kuralını iptal etti

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2024
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Boşanma davalarında yeni dönem! AYM 3 yıl kuralını iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanma davası reddinin kesinleşmesinden sonra 3 yıl boyunca ortak hayatı yeniden kuramayan çiftlerin, "evlilik birliğinin temelden sarsıldığı" kabulüyle boşanma davası açabilmesini öngören kuralı, taraflara katlanamayacakları bir külfet yüklediği gerekçesiyle iptal etti.

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