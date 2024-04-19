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Alev topuna dönen otomobil kullanılmaz hale geldi

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 19.04.2024
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Alev topuna dönen otomobil kullanılmaz hale geldi

Kahramanmaraş’ta seyir halindeyken alev topuna dönen otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi.

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