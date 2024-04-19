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Karadeniz’in en uzun teleferiğinde tatbikat

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2024
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Karadeniz’in en uzun teleferiğinde tatbikat

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde 3 bin 600 metre ile bölgenin en uzun mesafeli teleferiğinde olası kazalara karşı tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği, teleferikte mahsur kalan 4 kişi, ekipler tarafından yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla kurtarıldı.

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