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Diyarbakır'da ekipleri alarma geçiren ihbar

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2024
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Diyarbakır’da ekipleri alarma geçiren ihbar

Diyarbakır'da Dicle Nehri’nde hareketsiz erkek görüldüğü ihbarı üzerine dün akşam saatlerinde başlatılan ve gece sona eren arama- kurtarma çalışmaları, yeniden başladı. 20 kişilik İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ile AFAD ekipleri, hem nehrin kıyısında hem de içerisinde botlarla çalışmasını sürdürüyor.

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