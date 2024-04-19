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Son dakika: İzmir'de korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu...

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 19.04.2024 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
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Son dakika: İzmir’de korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu...

Son dakika deprem haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada İzmir Seferihisar'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Depremin derinliği 6,97 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...

AFAD tarafından yapılan açıklamada İzmir Seferihisar'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Depremin derinliği 6,97 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREMİN İLK DETAYLARI

SON DEPREMLER

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