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41 kişinin öldüğü Pınar Apartnanı'na ilişkin davanın ilk duruşması görüldü

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2024
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41 kişinin öldüğü Pınar Apartnanı’na ilişkin davanın ilk duruşması görüldü

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 41 kişinin yaşamını yitirdiği Pınar Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

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