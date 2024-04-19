İstanbul Ankara ve İzmir’de sağanak yağış alarmı! Meteoroloji’den yeni uyarı geldi! Üst üste açıklamalar...

O İLLER DİKKAT! KUVVETLİ SAĞANAK YOLDA

Bu gece saatlerinden itibaren; Marmara ile Kıyı ve Güney Ege'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli (30-70kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde oluşabilecek hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Öte yandan kuvvetli yağış beklenen, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Yalova, kuvvetli yağış ve fırtına beklenen, Antalya, Burdur, Denizli, Isparta, Kütahya, Muğla, kuvvetli rüzgar beklenen, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük ve Düzce için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.