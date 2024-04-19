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İstanbul Ankara ve İzmir'de sağanak yağış alarmı! Meteoroloji'den yeni uyarı geldi! Üst üste açıklamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2024 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
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İstanbul Ankara ve İzmir’de sağanak yağış alarmı! Meteoroloji’den yeni uyarı geldi! Üst üste açıklamalar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı 5 günlük hava tahmin haritalarında yurt genelinde başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı yapıldı. Diğer yandan fırtına konusunda da vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken vatandaşlardan olası fırtınalara karşı dikkatli olmaları istendi.

FIRTINA UYARISI

Bu gece saatlerinden itibaren yurdumuzun batı kesimlerinden başlayarak Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de beklenen rüzgârların; güney ve güneybatı yönlerinden fırtına (51-75 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ANKARA VALİLİĞİ: DİKKATLİ OLUN

Ankara Valiliği, bugün gece saatlerinden itibaren kentte etkili olması beklenen fırtına nedeniyle ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olaylara karşı uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bu gece saatlerinden itibaren yurdumuzun batı kesimlerinden başlayarak ilimiz genelinde beklenen rüzgarların; güney ve güneybatı yönlerinden fırtına (51-75 km/sa) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90 km/sa) şeklinde esmesi tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

O İLLER DİKKAT! KUVVETLİ SAĞANAK YOLDA

Bu gece saatlerinden itibaren; Marmara ile Kıyı ve Güney Ege'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli (30-70kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde oluşabilecek hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Öte yandan kuvvetli yağış beklenen, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Yalova, kuvvetli yağış ve fırtına beklenen, Antalya, Burdur, Denizli, Isparta, Kütahya, Muğla, kuvvetli rüzgar beklenen, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük ve Düzce için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

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