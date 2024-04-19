İstanbul'da sabah çilesi trafik! Vatandaşlar uzun süre beklemek zorunda kaldı
İstanbul'da sağanak yağışın etkili olmasının ardından trafik yoğunluğu başladı. Sabah işe ve okula gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, uzun süre beklemek zorunda kaldı.
İstanbul'da, yağışlı havanın da etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Kentin bazı bölgelerinde hafif şekilde etkili olan yağmur, trafik akışının yavaşlamasına neden oldu.
Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy'den başlayan trafik yoğunluğu çift yönlü olarak Kartal'a kadar devam ediyor. Avrasya Tüneli girişinde de araç yoğunluğu yaşanıyor.
TEM Otoyolu'nda Ataşehir, Ümraniye, Kavacık, Sancaktepe mevkileri ile Çamlıca gişelerde de araçlar yavaş ilerliyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde yoğunluk gözleniyor.
Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Yenibosna'dan Topkapı'ya kadar araçlar ağır ilerliyor. Saadetdere mevkisinden başlayan trafik sıkışıklığı Bakırköy'e kadar devam ediyor.
TEM Otoyolu Bahçeşehir bölgesinde ise Ankara yönünde trafik ağır seyrediyor.
Kentte, yağışın etkisiyle bazı bölgelerde hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.
Öte yandan bazı otobüs ve metrobüs duraklarında, işe giden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre kentte trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 72, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 58 olarak ölçüldü.
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