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Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde 'hareketsiz erkek' görüldü! İhbar ekipleri harekete geçirdi

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2024 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
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Diyarbakır’da Dicle Nehri’nde ’hareketsiz erkek’ görüldü! İhbar ekipleri harekete geçirdi

Diyarbakır'da Dicle Nehri’nde bir erkeğin hareketsiz olarak görüldüğü ihbarı üzerine arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. 18 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişiyi bulmak için arama çalışması başlatıldı.

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