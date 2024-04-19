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Beypazarı firmasından maden suları hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

Giriş Tarihi: 19.04.2024
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Beypazarı firmasından maden suları hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

Sosyal medyada Beypazarı firmasına ait maden suları hakkında çıkan iddialara ilişkin yanıt verdi. Firmadan yapılan açıklamada "Avrupa Birliği üyesi olmayan İsviçre'de yaşanan bu durum AB ve İsviçre mevzuatının farklılığından kaynaklanmaktadır" denildi. İşte detaylar...

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