İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması! 14 gecekondu zarar gördü 70 kişi tahliye edildi
Son dakika haberleri... İstanbul, Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde toprak kayması meydana geldi. 14 gecekondunun zarar gördüğü olayda, 70 kişi bölgeden tahliye edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçesi Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokakta bulunan alanda toprak kayması meydana geldi.
14 GECEKONDUDA HASAR!
Olaydan toplam 14 gecekondunun etkilendiği, gecekondulardan 3'ünün kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
EKİPLER BÖLGEDE!
Bölgede yaşayan 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi, olay yerine çok sayıda AFAD ekibi sevk edildi.
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