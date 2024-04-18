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⁠Yalova’da orman yangınına neden olduğu öne sürülen kişi yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 18.04.2024
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⁠Yalova’da orman yangınına neden olduğu öne sürülen kişi yakalandı

Son dakika haberine göre Yalova'nın Termal ilçesinde orman yangınına neden olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı. Zanlının jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği belirtildi.

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