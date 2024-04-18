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Kayseri'de çalıntı araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2024
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Kayseri’de çalıntı araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

Kayseri'de çalıntı araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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