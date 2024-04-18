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İzmir'de bıçaklı kavgada yaralanan 18 yaşındaki genç öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 18.04.2024
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İzmir’de bıçaklı kavgada yaralanan 18 yaşındaki genç öldü

İzmir'in Konak ilçesinde bir parkta arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 18 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, bıçakla yaralanan şüpheli tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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