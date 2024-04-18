18 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Yakınları haber alamadı yaşlı adam evinde ölü bulundu!

Yakınları haber alamadı yaşlı adam evinde ölü bulundu!

İHA
Giriş Tarihi: 18.04.2024
ABONE OL
Yakınları haber alamadı yaşlı adam evinde ölü bulundu!

Niğde’de yalnız yaşadığı öğrenilen 63 yaşındaki şahıs, evinde ölü bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA