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Kastamonu'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi tutuklandı

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2024
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Kastamonu’daki silah kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Son dakika haberine göre Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 7'si tutuklandı.

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