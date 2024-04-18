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Diyarbakır'da feci kaza! Hafif ticari araç şarampole devrildi: Çok sayıda yaralılar var

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2024 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
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Diyarbakır’da feci kaza! Hafif ticari araç şarampole devrildi: Çok sayıda yaralılar var

Diyarbakır'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.

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